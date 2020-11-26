Yavuz'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında terör örgütünün Türkiye'deki yapılanmalarının bir araya getirilerek koordine edilmesi amacıyla Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) içerisinde HDK (Halkların Demokratik Kongresi), MATUHAY-DER (Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği) ve Cezaevi Dış Koordinasyon yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespiti yapıldı. Operasyonda Cihan Yavuz'la birlikte, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olan bir kişinin de aralarında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

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