26 Kasım korona tablosu son günlerde vaka sayılarındaki son durumu merak eden vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olarak "Bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı" dedi. Peki, bugün koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte 26 Kasım korona tablosu!

BUGÜN KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bakan Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Geçen yıl aralıktan itibaren dünyayı etkisi altına alan bir salgınla mücadele edildiğini belirten Koca, dünyanın ilk defa pandemiyle karşılaşmadığını ancak bunun öncekilerden bir farkı olduğunu söyledi.

Koca, grip ve veba gibi pandemilerin bilinen hastalıklar arasında yer aldığını, etkenlerinin de bilindiğini ifade ederek, "Kovid pandemisine yol açan virüs insanlığın ilk defa karşılaştığı bir virüs. Her gün yeni bir durumla karşılaşıyor ve yaptığı hastalık tablosunu süreci, sonuçlarını mücadele ederken öğreniyoruz. Tanıdıkça mücadele stratejimiz ve tedavi algoritmalarımız da değişebiliyor. Yeni test yöntemleri, yeni tedavi önerileri ortaya çıkabiliyor." diye konuştu.