Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El-Sani ile birlikte Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.





Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite 6'ncı Toplantısı için Türkiye'de bulunan Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El-Sani ile birlikte Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti" denildi.



Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu da yer aldı.



