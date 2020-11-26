Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.11.2020 18:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.11.2020 19:01
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, ’ni ziyaret etti

    Türkiye-Katar 6. Toplantısı için 'ya gelen bin , Başkan Başkan ile birlikte ’ni ziyaret etti.

    Başkan , Bin Hamad El-Sani ile birlikte Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

    Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite 6'ncı Toplantısı için Türkiye'de bulunan Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El-Sani ile birlikte Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti" denildi.


    Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu da yer aldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etti