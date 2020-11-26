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    • 26.11.2020 19:33
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    'nü la yaralayan Türkü ve vatandaşı olan 2 kişi tutuklandı

    Avcılar'da Yusuf A'nın lı saldırıda yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan uyruklu Aliyev T. ile vatandaşı Yusuf A tutuklandı.

    AJANSLAR
    Uygur Türkü'nü silahla vuranlar hakkında karar

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 2 Kasım'da Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde Uygur asıllı Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Yusuf A'nın silahlı saldırıda yaralanması olayına ilişkin yürütülen çalışmada, Azerbaycan uyruklu Aliyev T. (29), 11 Kasım'da Küçükçekmece'de yakalandı.

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    Şüpheli Aliyev T'nin emniyetteki ifadesinde Yusuf A. ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu, saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini anlattığı öğrenildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

    Öte yandan silahlı saldırı anını cep telefonuyla kaydeden şüpheli Ömer I. (20), 20 Kasım'da polise teslim oldu.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ömer I. da tutuklandı.

    Saldırıda yaralanan Yusuf A'nın Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    2 YIL ÖNCE DOĞU TÜRKİSTAN'DA YAŞANANLARI ANLATMIŞ...

    Öte yandan saldırıya uğrayan Yusufujıang Aimatijiang'ın Doğu Türkistan'da yaşananlarla ilgili olarak 2 yıl önce bazı televizyon kanallarına demeç verdiği öğrenildi.
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    Haberler Güncel Uygur Türkü'nü silahla yaralayan Azerbaycan Türkü ve Çin vatandaşı olan 2 kişi tutuklandı