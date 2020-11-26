Şüpheli Aliyev T'nin emniyetteki ifadesinde Yusuf A. ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu, saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini anlattığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.