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    • 25.11.2020 10:57
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    : Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Türk gemisine müdahaleye : Yetkisiz ve hukuksuzdur

    haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız." dedi.

    Ve Türkiye harekete geçti: Tüm haklarımızı kullanacağız

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Libya'ya seyreden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisizdir, hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak kullanacağız. Bu girişimler, hukuk tanımaz eylemler, ülkemizi uluslararası hukukun yanında olan kararlı tavrından asla vazgeçtiremeyecektir." açıklamasında bulundu.

    KADINA KARŞI İŞLENEN SUÇ

    Adalet Bakanı Gül, "2020'de kadına karşı işlenen suç soruşturmalarının ortalama tamamlanma süresi 80 günden 55 güne düştü." dedi.
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    Haberler Güncel Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Türk gemisine müdahaleye sert tepki: Yetkisiz ve hukuksuzdur