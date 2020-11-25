Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Libya'ya seyreden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisizdir, hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak kullanacağız. Bu girişimler, hukuk tanımaz eylemler, ülkemizi uluslararası hukukun yanında olan kararlı tavrından asla vazgeçtiremeyecektir." açıklamasında bulundu.



KADINA KARŞI İŞLENEN SUÇ

Adalet Bakanı Gül, "2020'de kadına karşı işlenen suç soruşturmalarının ortalama tamamlanma süresi 80 günden 55 güne düştü." dedi.