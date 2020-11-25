Latif Selvi, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada;ddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.Latif Selvi,dedi.

Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere hakaret eden CHP'li Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Eğitim-Bir-Sen'den