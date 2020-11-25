İçişleri Bakanlığınca, bu yıl 234 bin 815 polis ve jandarma personeline aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi. Ülke genelinde Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği sayısı 1086'ya çıkarıldı.

Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) 620 bin 829 kişi telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden bugüne kadar 48 bin 686 ihbar geldi. KADES ihbarlarına daha hızlı müdahale edilebilmesi için 963 adet yüksek performanslı motosiklet alındı.