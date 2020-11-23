Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı -70 derecede saklanmalı!

    Alman BioNTech ile 'li 'ın geliştirdiği aşı, 'a karşı yüzde 95 başarı gösterdi. Pfizer, aşının -70 derecede taşınması ve saklanması gerektiğini söyledi. Araştırmacı Margaret Liu bu özel taşıma yönteminin sırrını özetledi: Aşıda hastanın hücrelerini COVİD-19 proteini üreten fabrikalara dönüştürmek için RNA veya mRNA kullanılıyor.

    Aşırı özel

    Alman BioNTech ile ABD'li Pfizer'ın geliştirdiği aşı, COVİD-19'a karşı yüzde 95 başarı gösterdi. Pfizer, aşının -70 derecede taşınması ve saklanması gerektiğini söyledi.

    Araştırmacı Margaret Liu bu özel taşıma yönteminin sırrını özetledi: Aşıda hastanın hücrelerini COVİD-19 proteini üreten fabrikalara dönüştürmek için RNA veya mRNA kullanılıyor.

    Bu protein, ne kadar soğukta beklerse o kadar güçlü olur.

    Aşı, -1 derecede saklandığında da virüsü öldürebilir ama etkisi çok güçlü olmaz. Bu yüzden -70 çok doğru.

    Pfizer'ın Biontech'le ABD'de üreteceği aşı için özel bir soğuk zincir geliştirilecek.

    Dünyada sadece Antarktika'da bulunan -70 dereceye kadar soğutulmuş kuru buzlar üretilecek.

    Dondurulmuş tüpler, dünyanın her yerine özel kargo ile gönderilecek.

    Paketlerin ısısı gps'le izlenecek.

    NEDEN -70
    Aşı ne kadar soğuksa o kadar etkili... Isındığında Corona'yı öldürücü gücü azalıyor.

    Çikolata gibi düşünün. Sıcakta erirse de yiyebilirsiniz ama o artık çikolata değildir.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı -70 derecede saklanmalı!