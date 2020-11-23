Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı -70 derecede saklanmalı!

Alman BioNTech ile ABD'li Pfizer'ın geliştirdiği aşı, COVİD-19'a karşı yüzde 95 başarı gösterdi. Pfizer, aşının -70 derecede taşınması ve saklanması gerektiğini söyledi.
Araştırmacı Margaret Liu bu özel taşıma yönteminin sırrını özetledi: Aşıda hastanın hücrelerini COVİD-19 proteini üreten fabrikalara dönüştürmek için RNA veya mRNA kullanılıyor.
Bu protein, ne kadar soğukta beklerse o kadar güçlü olur.
Aşı, -1 derecede saklandığında da virüsü öldürebilir ama etkisi çok güçlü olmaz. Bu yüzden -70 çok doğru.
Pfizer'ın Biontech'le ABD'de üreteceği aşı için özel bir soğuk zincir geliştirilecek.
Dünyada sadece Antarktika'da bulunan -70 dereceye kadar soğutulmuş kuru buzlar üretilecek.
Dondurulmuş tüpler, dünyanın her yerine özel kargo ile gönderilecek.
Paketlerin ısısı gps'le izlenecek.
NEDEN -70
Aşı ne kadar soğuksa o kadar etkili... Isındığında Corona'yı öldürücü gücü azalıyor.
Çikolata gibi düşünün. Sıcakta erirse de yiyebilirsiniz ama o artık çikolata değildir.