Kadına şiddetle mücadelede yeni yol haritası belli oldu





GÜNDÜZ KUŞAĞINA UZMAN KİŞİ

Yenişafak'ın haberine göre programda, çocuk politikaları alanında da önemli gelişmeler sağlandığı ancak mevcut sosyoekonomik ve bölgesel eşitsizlikler, suça sürüklenme, çocuğa yönelik şiddet, cinsel istismar ve çocuk evlilikleri, sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, teknolojinin sorunlu kullanımı gibi alanların çocuklar için önemli risk faktörleri olmaya devam ettiğine işaret edildi. Buna ilişkin atılacak adımlar ise şöyle sıralandı: Çocuğa yönelik ihmal, istismar ve şiddeti önleyecek program ve uygulamalar geliştirilecek. Çocukların bağımlılık yaratan davranış ve maddelerden korunmalarına yönelik tedbirler alınacak. Çocukların dijital risklerden korunması kapsamında eğitim verilecek. Gündüz kuşağı televizyon programlarında aile içi iletişimin geliştirilmesine yönelik bilgi aktarabilecek uzmanların yer alması sağlanacak. Gençlerin madde bağımlılığı, sigara ve alkolün sağlığa olumsuz etkileri konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Ülke genelindeki ceza infaz kurumları ve çocuk eğitimevlerinde eğitsel, sosyal, kültürel, sportif proje ve faaliyetler ile gönüllülük çalışmaları gerçekleştirilecek.