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    • Yaşam
    • 04.11.2020 10:16
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    • 04.11.2020 10:16
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    Geçen yıla göre 2020'nin ilk 10 ayında kadın leri yüzde 27 azaldı

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yönelik şiddetle mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor. Buna göre bu yılın ilk 10 aylık döneminde kadın lerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında düştüğünü açıklandı.

    DHA
    2020'de kadın cinayetlerinde düşüş

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yönelik şiddetle mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor. 1 Kasım 2019-1 Kasım 2020 tarihleri arasında Amirliklerinde ve Jandarma Karakollarında görev yapan 128 bin 798 kolluk personeline 'Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele' eğitimi verildi. Polis sorumluluk bölgelerinde kurulan bin 5 adet aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğinde profesyonelleşme sağlandı. Yıl sonuna kadar 140 bin personele daha eğitim verilmesi planlanıyor.

    YÜZDE 27 ORANINDA DÜŞTÜ
    Eğitimli kolluk personelince doldurulan 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu' doğrultusunda, aile içi ve kadına şiddet olaylarında risk analizleri artık daha etkin şekilde yapılabiliyor. Bu sayede yılın 10 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 6284 sayılı kanun kapsamında şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu tedbir kararı yüzde 46, şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı yüzde 70 oranında arttı. Bu yılın 10 aylık döneminde kadın leri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında düştü. Bu yılın ekim ayı ile bir önceki yılın aynı dönemi mukayese edildiğinde ise azalış yüzde 14 oldu.

    545 BİN KİŞİ KADES'İ İNDİRDİ
    anlarında kolluk birimlerine kolayca ihbarda bulunulması amacıyla hizmete sunulan Kadın Destek Uygulaması'nı () 545 bin 579 kişi indirdi. 45 bin 920 kadın ise acil durumlarda uygulamayı kullanarak ihbarda bulundu. KADES'in etkin ve yaygın kullanımı da aile içi ve kadına yönelik şiddet oranlarının düşüş göstermesinde önemli pay sahibi oldu. Ayrıca şiddet mağdurlarının ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya üzerinden yapmış olduğu ihbarlara kolluk kuvvetleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.

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    Haberler Yaşam Geçen yıla göre 2020'nin ilk 10 ayında kadın cinayetleri yüzde 27 azaldı