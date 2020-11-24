Aybüke Yalçın kimdir? Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı!

Aybüke Yalçın kimdir? Şehit öğretmen Aybüke Yalçın kimdir? Mesleğe yeni başlayan ve eğitim aşkıyla yanıp tutuşan Aybüke öğretmen hain bir saldırıda şehit düşmüştü. Simge isimlerden birisi olan Aybüke Yalçın'ın kim olduğu 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sorgulanıyor.