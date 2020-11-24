Aybüke Yalçın kimdir? Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı!

Aybüke Yalçın kimdir? Şehit öğretmen Aybüke Yalçın kimdir? Mesleğe yeni başlayan ve eğitim aşkıyla yanıp tutuşan Aybüke öğretmen hain bir saldırıda şehit düşmüştü. Simge isimlerden birisi olan Aybüke Yalçın'ın kim olduğu 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sorgulanıyor.
AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?
1994 yılında Çorum Osmancık'ta dünyaya gelen Aybüke Yalçın, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nin Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Yalçın, Öğretmen olmanın sevincini sosyal medya hesabından "Öğretmen oldum ben" cümlesiyle paylaştı ve 2016 Ekim'de Batman'ın Kozluk ilçesine atandı.
Müzikoloji bölümünde yüksek lisansa başlayan Yalçın, 9 Haziran 2017 tarihinde Batman'da teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit oldu.
9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehadetinin 3. yılında anılırken, acısı halen daha tazeliğini koruyor.