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    • 24.11.2020 11:24
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    'de operasyonu

    'de ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda 9 kişi tutuklandı. Operasyonda 29 gram , 835 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 145 uyuşturucu hap, 2 gram kokain, 5 tabanca, 39 fişek, hassas terazi, 39 bin 135 lira ve 100 dolar ele geçirildi.

    AA
    Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

    'de düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

    ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesi çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

    Operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı, 29 gram , 835 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 145 uyuşturucu hap, 2 gram kokain, 5 tabanca, 39 fişek, hassas terazi, 39 bin 135 lira ve 100 dolar ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i işlemlerinin ardından emniyetten salıverildi.

    Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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