Hiç görmediği babası ve amcasına layık olma bilinciyle büyümüştü.

Kasabanın bu başarılı yerinden yönetim deneyimini anlatması için Harward Üniversitesi'nde bir konferans vermek üzere kasabanın Kent Meclisi'nden bir kişi Amerika'ya, Boston'a davet edilmişti.

Konferans daha bir ay sonraydı ama doktor şimdiden yerinde duramıyordu. 28 yıllık hayatında ilk defa Amerika'ya gidecekti...

Önce İstanbul'a, oradan da Amerika'ya gidecekti. Sabah kasabanın dışındaki havaalanına gitmeden önce babasının mezarını ziyaret edecekti. O'nu havaalanına bırakacak arkadaşı Bawer'le birlikte mezarlığa gittiler. Bahçeden topladığı çiçekleri tüm mezarların üzerine bıraktıktan sonra en son babasının ve bitişiğindeki amcasının mezarının üzerine bıraktılar...

Mezar taşlarının birisinde babası Ahmet Tunç, diğerinde ise amcası Mehmet Tunç'un isimleri yazıyordu..."

DEMİRTAŞ'IN ÇÖP OLACAK HAYALLERİ

"Ne var bunda, hayali bir olay ve hayali kahramanların olduğu bir hikâye bu" diyebilirsiniz.

Evet, geleceğe yönelik, "kent konseyi, mahalle meclisi, yerinden yönetim" gibi kelimeler Demirtaş tarafından dillendirilen terör örgütü PKK'nın hayalleri.

Elbette onlar PKK ve Demirtaş'ın hayalleri olarak tarihin çöp tenekesinde yer alacak.

Ama yazdıkları, Arınç tarafından örnek gösterilen Demirtaş'ın kitabında yer verdiği olay ve terörist isimleri bize kafasında ne olduğunu gösteriyor.

Kitaptaki Bekes isimli 28 yaşındaki gencin mezarlıkta ziyaret ettiği babası ve amcasının mezar taşlarındaki isimleri hatırlıyor musunuz? Birisi babası "Ahmet Tunç", diğeri amcası "Mehmet Tunç".

Mehmet Tunç, HDP'lilerin 2016'de sözde özerlik ilan ettiği Cizre'de PKK/KCK Demokratik Halk Meclisleri Başkanı Mehmet Tunç'un bizzat kendisi. PKK'nın çukur eylemleri sırasında 9 Şubat 2016 günü ölü ele geçirildi.

Ölü ele geçirilen Mehmet Tunç, çukur eylemleri ile ilgili PKK'lıların örgüt yönetimine gönderdikleri 2017 tarihli raporlarda şöyle övülüyor:

"Bodrumlarda direne direne şehadete ulaşacaklarını ama teslim olmayıp diz çökmeyeceklerini haykıran Mehmet Tunç yoldaşların bizden isteği, talimatı onlardan alınan direniş bayrağının zaferle buluşturulmasıdır."

9 Ağustos 2017 tarihli bir başka raporda ise özerklik ilanı ile çukur eylemlerinde neden başarılı olamadıkları ve Mehmet Tunç'un rolü söyle anlatılıyor: "Özyönetimlerin ilanı ve şehir direnişlerinin başlamasından önce (...) halkımızın Botan alanında örgütlü olduğu, yönetimlerin kararlı bir şekilde devrim havasına hazır olduğunu biliyorduk. Fakat bu hamle başladığında halk yönetiminde bulunan kadro ve legal yönetimler adeta ortadan kayboldular. Cizre'de bu durum Pakize ve Mehmet Tunç yoldaşlar şahsında bazı arkadaşlar tarafından sonuna kadar direnişte ısrar etme, örgüt perspektifini hayata geçirme tutumu açığa çıktı. Fakat genel için aynı şey söylenemez."