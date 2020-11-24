Bülent Arınç istifa mı etti? Bülent Arınç görevi neydi? Bülent Arınç kimdir?

Bülent Arınç istifa mı etti sorusu yanıt buldu. Bülent Arınç görevinden istifa haberlerinin detayları merak edilmeye başlandı. Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Bülent Arınç, görevinin devamına ilişkin açıklamalarda bulundu.
BÜLENT ARINÇ İSTİFA MI ETTİ ?
Bülent Arınç, Yüksek İstişare Kurulu görevinden ayrılma kararı aldığını kamuoyuna bildirdi.
Arınç yaptığı açıklamada, "Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim. Kurul üyeliği görevimden ayrılma talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza illetim ve kendileri de bunu uygun gördüler." ifadelerini kullandı.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: ARINÇ'IN AYRILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ
Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
BÜLENT ARINÇ KİMDİR?
Bülent Arınç, 25 Mayıs 1948'de Bursa'da doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Ayşe Sevdiye'dir.
Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.
20, 21, 22 ve 23. Dönemde Manisa Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak görev yaptı. 23. Dönemde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı oldu.
Bu görevi esnasında, 60. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevine atandı. 61. Hükümette Başbakan Yardımcısı oldu.
İyi düzeyde İngilizce bilen Arınç, evli ve 2 çocuk babasıdır.