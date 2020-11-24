AHaber CANLI YAYIN

Son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarda bulunuyor...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Çelik'in açıklamarı şöyle;

"Öğretmenlerimize tek tek teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Her birimizin hayatının dönüm noktasında mutlaka bir öğretmenimiz var. Hiçbirinin hakkını ödeyemeyiz. Her birine bir kez daha Öğretmenler Günü vesilesiyle teşekkür ediyoruz. Özellikle Covid süresinde büyük gayret gösteren eğitimcilerimize AK Parti MYK'sı olarak şükranlarımızı arz ediyoruz.

Diyarbakır annelerinin mücadelesinin tarihe geçecek iki boyutu var. Annelerin vicdan nöbetiyle, evlatlarına kavuşma çığlığı ile bu eylemleri yapmaları, ikincisi de ana akım pek çok yer, gerek yabancı basın tarafından sistematik bir şekilde görmezden gelinmesi. Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için mücadele veriyorlar. Maalesef görmezden gelinmeye devam ediliyor. O annelerin çığlıkları evlatlarına ulaşıyor ve kavuşmaya devam ediyor.

Geçenlerde bazı STK'lar, şehitler, gazilerle ilgili onlara destek verdiler, bir kere daha destek verenlere şükranlarımızı arz ediyoruz.

CHP'Lİ ÇEVİKÖZ'ÜN "MANDACI" İFADELERİ

CHP'li sayın Çeviköz'ün bazı açıklamaları oldu. Burada bizim her zaman bu tip açıklamalar olunca biraz bekliyoruz, acaba tashih etme imkanı söz konusu olabilir mi diye. Türkiye'nin milli menfaatleri konusunda bilinci pekiştirmek için buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Beklememize rağmen bu açıklamalar yapılmayınca biz de açıklamalarımızı yaptık.

Mesele sadece eleştirmek için değil, siyasetin hiç bir zaman ana motivasyonu olmaması lazım eleştirmek. Temel bir eleştiri getirdik. Seçilmiş bir başkandan demokrasi talep etmek, yanlış bir şeydir. Türkiye demokrasi için şehit vermiş bir ülkedir. Bununla kalmıyor, S-400'leri iptal edeceklerini söylüyorlar iktidara geldikleri zaman. Patriot verilirse hala almaya hazır olduğumuzu söyledik. Bize acil lazımdı ve Rusya'dan aldık. Bu bir kes kopyala siyasetidir. İthal ekameci bir demokrasi anlayışıdır. Demokrasiyi mal gibi görüp bir yerden bir yere ithal edebileceklerini düşünüyorlar. Niçin Türkiye'nin hava savunması için elde ettiği tedarik ettiği sistemleri iade edeceksiniz? Ya da Libya'da meşru siyaseti desteklemeyi niye eleştireceksiniz? Ayrıca Suriye'den asker çekmemizi söylüyorlar. Suriye'den asker çekilince ne olacak? Ahlaki olarak asla kabul edilemeyecek bir söz olduğunu söylüyoruz. Uyarmamıza rağmen bu açıklamayı yapan siyasetçi arkadaşımız bunu düzeltmek yerine çıktı, bizim eleştirilerimizin kötücül bir değerlendirme olduğunu söyledi.

Demokrasinin evrensel niteliğine dönük olarak bir dayanışma meselesinden bahsetmiyoruz. Tam tersine başka bir yerden ithal demokrasiden bahsediyoruz. Şunun söylenmesi gerekiyor ABD hükümetine; Geçmişte yapılan hataları yapmayın. Demokrasimizi tehdit eden unsurlar başka, yeni yönetime şunu söylemek lazım. PKK/PYD'ye Trump döneminde tırlarla silahlar gönderdiniz, en önemli yaklaşım bu örgüte verilen silahların toplanması, PKK/PYD'ye yönelik olarak eğitim çalışmalarının sonlandırılması ve terör örgütü olarak yaklaşılmasıdır.

Diğer bir söylenmesi gereken husus da şudur; Türkiye'nin milli iradenin yegane temsilcisi olan TBMM'nin bombalanmasında terör örgütü FETÖ'nün DEAŞ gibi karşılanmasıdır. DEAŞ'a ne yapılıyorsa FETÖ'ye de aynısı yapılması gerektiği söylenmeliydi. Tam tersi yöne girip, F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesini eleştiriyor musunuz? Kapalı Maraş'ın da açılmasını eleştiriyorlar. KKTC'ye Güney Kıbrıs'la aynı hukuk çerçevesinde yaklaşmıyorlar.