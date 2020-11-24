Partisinin grup toplantısında konuş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine büyük bir skandala imza attı.
"HALA İKTİDARIN PEŞİNDE GİDEN ÖĞRETMEN VARSA..."
Kılıçdaroğlu konuşmasında "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ YAĞDI
Kılıçdaroğlu'nun öğretmenleri hedef alan skandal açıklamalarına tepki yağdı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Öğretmenlerimizi şerefle andığımız bu özel günde öğretmenlerimizi dünya görüşleri ve siyasi tercihleri nedeniyle aşağılayanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İşte tepkilerden bazıları: