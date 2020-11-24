"HALA İKTİDARIN PEŞİNDE GİDEN ÖĞRETMEN VARSA..."

Kılıçdaroğlu konuşmasında "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir." ifadelerini kullandı.