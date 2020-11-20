Vatandaşlar, Bülent Arınç'ın düşüncelerine tepki göstererek ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter üzerinden Kürt katili Selahattin Demirtaş hakkında #TeröristSelo başlığı altında binlerce yorum yağdırdı. Kullanıcılar söz konusu etiketle beraber HDP'li Demirtaş'ın sicilini gösteren onlarca video ve yorum paylaştı.
ARINÇ DEMİRTAŞ HAKKINDA NE DEMİŞTİ?
Bir anda özel bir televizyon kanalında ortaya çıkan Arınç, "Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde.
"NE OLUR OKUYUN"
Ne olur onu alın bir okuyun. Ben bu korona süreci içinde bunu okudum. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz.
"MAHKEMELER ÖZGÜRLÜKÇÜ DÜŞÜNSÜNLER"
Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinden kafanızda çok şeyler değişecek. Bu ülkenin mazlumlarından biri de Kürtlerdir. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler." ifadelerini kullandı.
ARINÇ SAVCILARA: KAVALA'NIN TAHLİYE EDİLMESİ LAZIM
Arınç, 3 yıldır cezaevinde olan Gezi Olaylarının senaristi, orkestra şefi ve yönetmeni "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkında "Ey hâkim ve savcılar; Osman Kavala'nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım!" diyerek savcılara seslenmişti.
Arınç, AK Parti'nin ve toplumunun büyük kesimin sinir uçlarıyla oynayıp sınırları aşınca artık hedef haline geldi.
İşte siyaset ve yargıdan Bülent Arınç'a gelen tepkiler;