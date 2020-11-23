Bülent Arınç'ın HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik tepkisini, elinde tutuğu kızı Songül'ün fotoğrafıyla gösteren anne Fatma Akkuş, "Selahattin Demirtaş insanları sokağa çağırdığı zaman kızım Songül Sur'da rehin tutuluyordu. Bülent Arınç'ın Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemesi bizleri çok derinden üzdü. Bizler evlat nöbetindeki aileler olarak 1,5 yıldır burada nöbetteyiz Bülent Arınç gelsin bizlere de destek versin. Bizim çocuklarımız da masumdur ve dağa götürülüp ölüme terk edilmişler. Bizlerinde hakkı var, Selahattin Demirtaş için insan hakları var ise bizler içinde olması gerekiyor" dedi.
"DEMİRTAŞ SUÇSUZ VE MASUM OLSAYDI EVLATLARIMIZ YANIMIZDA OLURDU"
Evladından 5 yıldır haber alamadığını ve sesine dahil hasret kaldığını aktaran Ramazan Üçdağ'ın annesi Mevlüde Üçdağ, "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için önce bizlerin evlatları serbest bırakılması gerekiyor. Bizim çocuklarımız dağa kaçırıldığında Selahattin Demirtaş o zaman HDP Genel Başkanıydı, ben çocuğum için çok mücadele verdim ama izine rastlayamadım. Bülent Arınç Selahattin Demirtaş suçsuz ve masum demiş, o suçsuz masum olsaydı şimdi evlatlarımız hepsi sıcak yuvasında olurdu. Biz Demirtaş'ın serbest bırakılmasını asla istemiyoruz ve masum değildir. Masum olsaydı bu elimde tutuğum fotoğraftaki masum çocuğu dağa götürmezlerdi" diye konuştu.
"BÜLENT ARINÇ KAÇIRILAN ASKER VE POLİSLERDEN NEDEN BAHSETMİYOR"
Gaziantep'te ikamet eden anne Songül Altıntaş, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 448 gündür eylemde olduğunu söyledi. Demirtaş'ın masum olmadığını belirten anne Altıntaş, "Bülent Arınç Selahattin Demirtaş'ın suçsuz olduğunu ve masum olduğunu belirtmiş. Madem masumsa bırakılsın tamam da, peki ya benim oğlumun ne suçu vardı vatani görevine gidiyordu onu alıp dağa kaçırdılar. Bülent Arınç kaçırılan asker ve polislerden neden bahsedip istemiyor, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyor. Bizler evlatlarımızın kokusuna bile hasret kalmışız. Bir Diyarbakır anneleri olarak Bülent Arınç'ı kınıyorum" şeklinde konuştu.
Posta Gazetesi'nden Murat Çelik'e konuşan Bülent Arınç, istifa iddialarının 'şu an için' doğru olmadığını ve "Erdoğan'la bizzat görüşeceğini" belirtti.
"RENCİDE OLDUM" | İSTİFA GELİYOR...
Başkan Erdoğan'ın kendisi hakkında ağır konuştuğunu ve rencide olduğunu söyleyen Arınç, Çelik'in "Görünen o ki, Cumhurbaşkanı görüşmeniz istifanızla sonuçlanacak. Peki sadece Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden mi ayrılacaksınız, yoksa AK Parti'den de istifanız söz konusu mu?" sorusunu ise "Elbette sadece YİK'ten. Partiden neden istifa edeyim?" diye cevapladı.
İşte Arınç'ın açıklamaları:
"Ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı.
İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil. Ben başkaları gibi Twitter'dan, Instagram'dan istifa etmem.
Oluşan durumla ilgili, Sn. Cumhurbaşkanı ile bizzat görüşmeyi bekliyorum. Sn. Cumhurbaşkanı bugün İstanbul'daymış. Programı yoğun. Dolayısıyla bugün görüşemedim. Sanırım yarın Ankara'da olacak ve görüşebiliriz diye düşünüyorum.
Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım. Gelişen şartlar altında o konuşmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu kendisinden dinlemek isterim.
Kendisinden dinledikten sonra, "O konuşmanın muhatabı bendim. Bu durumda buyurun istifa mektubumu" diyebilirim.
Benim üzerimden hem Sayın Cumhurbaşkanımız'ın hem de Yüksek İstişare Kurulu'nun (YİK) yıpratılmasına izin vermem. Bana yakışmaz.
Daha önce de bazı açıklamalarım üzerine "Bunları söyleyen birinin YİK'te ne işi var" türünden yorumlar yapanlar oldu. Oysa benim yapacak daha çok işim var.
Ama öyle bir noktaya gelir ki bazen, orada kalmaktansa gitmek daha yerinde olur.
(Görünen o ki, Cumhurbaşkanı görüşmeniz istifanızla sonuçlanacak. Peki sadece Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden mi ayrılacaksınız, yoksa AK Parti'den de istifanız söz konusu mu?)
Elbette sadece YİK'ten. Partiden neden istifa edeyim?"