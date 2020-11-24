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    • 24.11.2020 09:58
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    Son dakika: 'ten sınır ötesi operasyon! Terörist 'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberine göre , terör örgütü /'nın ile arasındaki terörist sevkini koordine eden 'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

    AA
    Hizret Çalkın Irak etkisiz hale getirildi!

    Milli İstihbarat Teşkilatı (), terör örgütü /'nın sözde kurye sorumlusu "Dıhlaz" kod adlı 'ı, 'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan ve terör örgütü PKK/KCK'nın Irak ile arasındaki terörist sevkini koordine eden sözde "kurye sorumlusu" Hizret Çalkın'ın toplantıya katılacağı istihbaratına ulaştı.

    MİT'in sahadaki istihbarat unsurları tarafından sıkı takibe alınan ve toplantının yapılacağı yere kadar adım adım izlenen terörist Çalkın'ın, başka teröristlerle bir araya geldiği tespit edildi.

    Teröristlerin Irak'ın kuzeyinde toplantısı sırasında düzenlenen operasyonda, "Dıhlaz" kod adlı Çalkın ile yanındaki teröristler, nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

    TERÖRİST SEVKİYATINI YÜRÜTTÜ
    Terör örgütü PKK/KCK'ya 2011'de katılan Çalkın, 2014'e kadar Türkiye'de faaliyet gösterdikten sonra Suriye'ye kaçtı.

    Suriye'de Aynularab'da PKK/KCK saflarında yer alan Hizret Çalkın, 2017'ye kadar Resulayn'daki sözde "Ağır Silahlar Taburu"nu yönetti. 2017-2019 arasında örgüt sorumlularından Sofi Nurettin ve Muzaffer Ayata ile de yakın faaliyet yürüten Çalkın, 2019'da Irak'a geçerek Irak'tan Suriye'ye terörist sevkiyatını organize etti.

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    Haberler Güncel Son dakika: MİT'ten sınır ötesi operasyon! Terörist Hizret Çalkın Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi!