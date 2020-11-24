



"ÖTEKİ TARAFTA GÖRÜŞÜRÜZ"

Diğer taraftan caddede maske takmayarak sigara içen bir genç ise, "Yasaklardan haberim yok. Ben haber izlemem. 5,10 TL için sıkıntıya girmem yaptığın ayıp" diyerek şaşkınlık oluşturdu. Bunun üzerine genç, polis ekiplerine ceza tutarını sordu. Polis ekipleri ise 900 TL ceza yazıldığını söyleyince, bir polise yönelik, "Seninle görüşeceğiz, avukatlık ofisimiz var. İtiraz ederiz; olmazsa öteki tarafta haberleşiriz" dedi.







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