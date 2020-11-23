Kurucu Gençlik Kolları Kurucu Başkanı Uğur İbili, Kurucu İl Divan Üyesi ve aktif İl Divan Üyesi İzzettin Kocalar, Şehitkamil Kurucu İlçe Başkanı Durdu Ergin, Şehitkamil Kurucu İlçe Sekreteri ve aktif İl Yöneticisi Nurettin Angun, Gençlik Kolları Şahinbey Kurucu İlçe Başkanı ve sonraki dönem İl Başkanı Yavuz Demir, kurucu İl Yöneticisi Emre Burhan Beyhan, Şehitkamil Kurucu İlçe Yöneticisi Fatih Yıldız, Şehitkamil Kurucu İlçe Yöneticisi Emrullah Seslenler, Kurucu Üye Mehmet Pehlivan, Şehitkamil Kurucu İlçe Yöneticisi Murat Ceritlioğlu ortak yazılı açıklama yaparak partilerinden istifa ettiklerini bildirdi.
Yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
PARTİDE MİLLİYETÇİLER TASFİYE EDİLİRKEN YERLERİNE FETÖ'CÜLER GETİRİLDİ
"Bizler Türk milliyetçisi kişiler olarak Türk milliyetçiliği fikrinin iktidara gelmesi amacıyla İYİ Partinin kuruluşunda yer aldık ancak geldiğimiz noktada Türk milliyetçiliğini temsil eden herkes partiden bir şekilde uzaklaştırılmış, yerlerine ise FETÖ ile iltisaklı oldukları iddia edilen kişiler ve her türlü terör örgütüne güzellemeler dizen şahıslar getirilmiştir.
"AKŞENER'E OLAN GÜVENİMİZİ FAZLASIYLA SARSMIŞTIR"
Özetleyecek olursak İyi Partinin kuruluşunda yer alan Türk milliyetçilerinin tasfiyesi, FETÖ ile iltisaklı kişilerin partide çeşitli görevlere getirilmeleri ve HDP'nin de içinde bulunduğu bir grupla 'mahremiyet ilkesine bağlı kalarak' Anayasa çalışması yapıldığı iddiaları bizlerin İYİ Parti'ye ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener'e olan güvenimizi fazlasıyla sarsmıştır."
BU SABAH DA İSTİFALAR GELMİŞTİ
İYİ Parti'de İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edilmesinin ardından yeni istifalar yaşandı. Kayseri'de partinin kuruluşunda yer alan 5 isim daha istifa etti.
İşte partinin Kayseri teşkilatında istifa eden isimler:
Av. İsmail Tanrıöven, (kurucu il teşkilat başkanı, önceki dönemler il başkan yardımcısı)
Av. Serap Altuntaş, (il başkan yardımcısı, kurucu il başkan yardımcısı)
Menekşe Çelebi, (önceki dönem il başkan yardımcısı)
İ. Rekin Çalı, (önceki dönem il yönetim kurulu üyesi)
Zafer Dağ, (önceki dönem il yönetim kurulu üyesi)