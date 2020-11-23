Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şahin şunları söyledi:

"REFORM ÇALIŞMALARINA DA CİDDİ ANLAMDA BİR DARBEYDİ"

Neden böyle bir açıklama yapıldığına dair Ankara kulislerinde konuşulan çokça senaryo var ama bence bir tek gerçek var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün bu söylentilere son noktayı koyduğu gerçeği. Öyle bir hava estirildi ki sanki yargıda ve hukukta yapılacak olan reform çalışmalarının somut kriteri olarak sadece 'Gezi Olayları'nın finansörü olmakla suçlanan Osman Kavala ve 'Kobani Olayları'nı tetikleyen isim olan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gibi bir çizgi çekilmeye çalışıldı. Bu aslında bence hem yapılacak olan reform çalışmalarına da ciddi anlamda bir darbeydi.