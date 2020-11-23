Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan: Reformlar bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor

    Başkan Erdoğan, video konferansla ’lilere seslendi. Son siyasi gelişmeleri değerlendirdi: Reformlar bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor. Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, bizimle ilişkilendirilemez.

    Başkan Erdoğan, video konferansla 'lilere seslendi. son siyasi gelişmeleri değerlendirdi:

    Reformlar bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor. Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, bizimle ilişkilendirilemez.

    Gezi'nin finansörü olanlarla kavala'larla bir arada olamayız. Kürt kardeşlerimizi öldürenlerin savunuculuğunu yapamayız.

    Erdoğan, 'nın süreceğini belirtti. ile camiasına teşekkür etti.

    YENİ TEDBİRLER GELEBİLİR
    Cumhurbaşkanı     Tayyip Erdoğan, dün AK Parti'nin , , , ve 7. Olağan İl Kongreleri'ne videokonferans yöntemiyle katıldı. Şu açıklamaları yaptı: SALGININ yeni dalgası ülkemizi de etkisi altına almıştır. Bu sebeple ilave tedbirler almak mecburiyetinde kaldık. İnşallah birkaç hafta içinde salgın grafiğini yeniden aşağıya çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde ilave tedbirler alabiliriz. MILLETIMIZLE birlikte kirli senaryoyu yırtıp çöpe attık. Birliğimize, beraberliğimize kardeşliğimize daha sıkı sarıldık. YENI hukuk ve ekonomi reformlarıyla daha da ileriye taşıyacak bir atılım başlatıyoruz.

    Cumhur İttifakı'nın çatısı altında bu adımları yürütüyoruz. Sayın Bahçeli'ye ve MHP camiasına şükranlarımı sunuyorum. GEZI eylemlerini organize edenlerin savunucusu olamayız. Kavala'larla bir arada olamayız. Kobani'yi unutamayız. Kürt kardeşlerimizi öldürenlerle onların savunuculuğunu yapamayız.

    DÜNYAYA MESAJ
    BAŞKAN Erdoğan, dün G-20 Liderler Zirvesi'nde konuşma yaptı. Mülteci sorunlarına değindiği konuşmasında, şu mesajları yolladı:
    TÜRKİYE son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Savaştan etkilenen bölgelere insani yardımları ve finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz. Suriye'de 'la göğüs göğüse çarpışan tek ülkesiyiz. Bir dönem teröristlerin cirit attığı bölgeleri güvenli hale getirdik.

    ZEYNEL YAMAN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan: Reformlar bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor