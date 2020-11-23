Başkan Erdoğan: Reformlar bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor

Başkan Erdoğan, video konferansla ak parti'lilere seslendi. son siyasi gelişmeleri değerlendirdi:

Reformlar bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor. Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, bizimle ilişkilendirilemez.

Gezi'nin finansörü olanlarla kavala'larla bir arada olamayız. Kürt kardeşlerimizi öldürenlerin savunuculuğunu yapamayız.

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın süreceğini belirtti. Devlet Bahçeli ile MHP camiasına teşekkür etti.

YENİ TEDBİRLER GELEBİLİR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AK Parti'nin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri'ne videokonferans yöntemiyle katıldı. Şu açıklamaları yaptı: SALGININ yeni dalgası ülkemizi de etkisi altına almıştır. Bu sebeple ilave tedbirler almak mecburiyetinde kaldık. İnşallah birkaç hafta içinde salgın grafiğini yeniden aşağıya çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde ilave tedbirler alabiliriz. MILLETIMIZLE birlikte kirli senaryoyu yırtıp çöpe attık. Birliğimize, beraberliğimize kardeşliğimize daha sıkı sarıldık. YENI hukuk ve ekonomi reformlarıyla daha da ileriye taşıyacak bir atılım başlatıyoruz.

Cumhur İttifakı'nın çatısı altında bu adımları yürütüyoruz. Sayın Bahçeli'ye ve MHP camiasına şükranlarımı sunuyorum. GEZI eylemlerini organize edenlerin savunucusu olamayız. Kavala'larla bir arada olamayız. Kobani'yi unutamayız. Kürt kardeşlerimizi öldürenlerle onların savunuculuğunu yapamayız.

DÜNYAYA MESAJ

BAŞKAN Erdoğan, dün G-20 Liderler Zirvesi'nde konuşma yaptı. Mülteci sorunlarına değindiği konuşmasında, şu mesajları yolladı:

TÜRKİYE son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Savaştan etkilenen bölgelere insani yardımları ve finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz. Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz. Bir dönem teröristlerin cirit attığı bölgeleri güvenli hale getirdik.

ZEYNEL YAMAN