CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkent genelinde faaliyet gösteren 13 Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yöneticileriyle bir araya geldi.







Yavaş, "Bir firma daha önceki dönemde Ankara'da aşağı yukarı birkaç milyar dolarlık asfalt ihalesi almış, tonu 60 dolardan. Biz şimdi 19 firmanın girdiği açık ihaleyle aynı firmaya 25 dolardan yaptırıyoruz." sözleriyle petrol fiyatları üzerinden AK Parti karşıtı bir algı operasyonuna soyundu.







DÜŞEN PETROL FİYATLARINI GÖRMEZDEN GELDİ!

CHP'li Mansur Yavaş, "AKP döneminde tonu 60 dolardan alınan asfaltı, aynı firmadan 25 dolara alıyoruz" sözleriyle prim yapmaya çalışırken son 20 yılın en düşük seviyelerini gören petrol fiyatlarından bahsetmedi. Öyle ki; petrol fiyatları 165 dolar seviyelerinden 20 dolar seviyelerine kadar düşüş yaşadı.







CHP YANDAŞI MEDYA ÇANAK TUTTU!

Yavaş'ın algı operasyonuna CHP yandaşı medyadan destek gecikmedi. Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri, CHP'li Mansur Yavaş'ın manipülatif konuşmasını manşetlerine taşırken, tepki Melih Gökçek'ten geldi.







GÖNÜLLÜ SAZAN MISIN SÖZCÜ?

Algı operasyonuna Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Melih Gökçek, "Yalan söylüyorsun Sözcü. gönüllü sazan mısınız? işte son üç dönemin asfalt fiyatları hadi sizi sazan yerine koyanlara sorun, belgeleriyle bu listenin aksini ispat edebilirler mi? petrol fiyatları 165 $'dan 20 $'a düştü. hadi fiyatları düşürsene mansur yavaş. işin gücün algı." ifadelerini kullandı.





YALAN SÖYLÜYORSUN SÖZCÜ.

GÖNÜLLÜ SAZAN MISINIZ?



İŞTE SON ÜÇ DÖNEMİN ASFALT FİYATLARI⤵️



HADİ SİZİ SAZAN YERİNE KOYANLARA SORUN, BELGELERİYLE BU LİSTENİN AKSİNİ İSPAT EDEBİLİRLER Mİ?



PETROL FİYATLARI 165 $'DAN 20 $'A DÜŞTÜ.

HADİ FİYATLARI DÜŞÜRSENE MANSUR YAVAŞ.İŞİN GÜCÜN ALGI. pic.twitter.com/uFFEeEFJpd — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 6, 2020