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    • 06.07.2020 15:18
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    yazdı, Sözcü ve Cumhuriyet oynadı! fiyatları üzerinden yapılan algı operasyonunu bozdu!

    Belediye Başkanı , döneminde ın tonunun 60 dolardan alındığını, bu rakamı 25 dolara çektiklerini söyledi. Yavaş, asfalt fiyatları üzerinden karşıtı algı operasyonu yaparken, 165 dolardan 20 dolar seviyelerine kadar düşen fiyatlarından bahsetmedi! yanlısı Sözcü ve Cumhuriyet, Yavaş'ın algı operasyonunu sorgusuz sualsiz manşetine taşırken, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi. Takvim.com.tr'nin özel haberi.

    Mansur Yavaş yazdı, Sözcü ve Cumhuriyet oynadı!

    'li Belediye Başkanı , başkent genelinde faaliyet gösteren 13 'nin (OSB) yöneticileriyle bir araya geldi.



    Yavaş, "Bir firma daha önceki dönemde Ankara'da aşağı yukarı birkaç milyar dolarlık asfalt ihalesi almış, tonu 60 dolardan. Biz şimdi 19 firmanın girdiği açık ihaleyle aynı firmaya 25 dolardan yaptırıyoruz." sözleriyle fiyatları üzerinden karşıtı bir algı operasyonuna soyundu.



    DÜŞEN PETROL FİYATLARINI GÖRMEZDEN GELDİ!
    CHP'li Mansur Yavaş, "AKP döneminde tonu 60 dolardan alınan asfaltı, aynı firmadan 25 dolara alıyoruz" sözleriyle prim yapmaya çalışırken son 20 yılın en düşük seviyelerini gören petrol fiyatlarından bahsetmedi. Öyle ki; petrol fiyatları 165 dolar seviyelerinden 20 dolar seviyelerine kadar düşüş yaşadı.



    CHP YANDAŞI MEDYA ÇANAK TUTTU!
    Yavaş'ın algı operasyonuna CHP yandaşı medyadan destek gecikmedi. Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri, CHP'li Mansur Yavaş'ın manipülatif konuşmasını manşetlerine taşırken, tepki 'ten geldi.



    GÖNÜLLÜ SAZAN MISIN SÖZCÜ?
    Algı operasyonuna Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Melih Gökçek, "Yalan söylüyorsun Sözcü. gönüllü sazan mısınız? işte son üç dönemin asfalt fiyatları hadi sizi sazan yerine koyanlara sorun, belgeleriyle bu listenin aksini ispat edebilirler mi? petrol fiyatları 165 $'dan 20 $'a düştü. hadi fiyatları düşürsene mansur yavaş. işin gücün algı." ifadelerini kullandı.



    TAKVİM.COM.TR/ÖZEL

    Haberler Güncel Mansur Yavaş yazdı, Sözcü ve Cumhuriyet oynadı! Asfalt fiyatları üzerinden yapılan algı operasyonunu Melih Gökçek bozdu!
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