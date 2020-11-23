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    • 23.11.2020 18:40
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    duyurdu: 'ın kuzeyinde 4 'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

    , 'ın kuzeyinde 4 'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 'den yapılan açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.

    , 'ın kuzeyinde 4 'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi