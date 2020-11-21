Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı hangi saatlerde dışarı çıkabilecek? İşte yıl sonuna kadar sürecek olan kısıtlamalar...
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de hasta sayısı yükselişe geçti. Son açıklanan verilere göre hasta sayısı 5 bin 103 olarak kaydedildi. Test sayısı 156 bin 642 olurken, koronavirüs nedeniyle vefat eden hasta sayısı 141 olarak açıklandı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Vaka sayılarında yaşanan artışla beraber Cumartesi ve Pazar günleri belirli saatlerde uygulanacak olan kısıtlama ile ilgili detaylar için araştırmalar sürüyor. Bazı eğlence yerleri ise yıl sonuna kadar kapalı olacak İşte kapalı olan yerler hakkındaki detaylar ve sokağa çıkma kısıtlaması tarihleri...
21.11.2020 10:44
- Son Güncelleme: 21.11.2020 11:29
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