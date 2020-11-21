Haberler Galeri Güncel Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı hangi saatlerde dışarı çıkabilecek? İşte yıl sonuna kadar sürecek olan kısıtlamalar...

Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı hangi saatlerde dışarı çıkabilecek? İşte yıl sonuna kadar sürecek olan kısıtlamalar...

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de hasta sayısı yükselişe geçti. Son açıklanan verilere göre hasta sayısı 5 bin 103 olarak kaydedildi. Test sayısı 156 bin 642 olurken, koronavirüs nedeniyle vefat eden hasta sayısı 141 olarak açıklandı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Vaka sayılarında yaşanan artışla beraber Cumartesi ve Pazar günleri belirli saatlerde uygulanacak olan kısıtlama ile ilgili detaylar için araştırmalar sürüyor. Bazı eğlence yerleri ise yıl sonuna kadar kapalı olacak İşte kapalı olan yerler hakkındaki detaylar ve sokağa çıkma kısıtlaması tarihleri...

21.11.2020 10:44 - Son Güncelleme: 21.11.2020 11:29
81 ilde yasak bugün başlıyor! Yıl sonuna kadar sürecek

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, saat 20.00'den itibari ile başladı.

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81 ilde yasak bugün başlıyor! Yıl sonuna kadar sürecek

İşte yeni koronavirüs tedbirleri doğrultusunda açık ve kapalı olan yerler...

81 ilde yasak bugün başlıyor! Yıl sonuna kadar sürecek

ALIŞVERİŞ MERKEZİ, BERBER, KUAFÖR...
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, saat 20.00 itibari ile kapandı. Bu yerler bugünden itibaren her gün 10.00-20.00 saatlerinde hizmete açık olacak.

81 ilde yasak bugün başlıyor! Yıl sonuna kadar sürecek

RESTORANLAR
AVM içindekiler dahil restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri de 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya "gel-al" şeklinde hizmet veriyor.

81 ilde yasak bugün başlıyor! Yıl sonuna kadar sürecek

Pastaneler ile simit, börek, poğaça vb. ürünleri üreten ve satan iş yerleri sadece bu ürünlerin satışını sabah 08.00'den itibaren gel-al şeklinde yapabilecek.

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