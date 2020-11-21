Bugün marketler açık mı? 21 Kasım BİM A101 ŞOK çalışıyor mu? BİM A101 ŞOK çalışma saatleri!

Bugün marketler açık mı? 21 Kasım BİM A101 ŞOK bugün marketler çalışıyor mu? 21 Kasım sokağa çıkma yasağı akşam saatlerinde başlayacak. Ancak yasak öncesinde bazı mekanların ve işletmelerin çalışma saatlerine düzenleme getirilmişti. Yasak süresince marketlerin açık olup olmayacağı da merak edilen konulardan birisi oldu. Peki, bugün marketler açık mı?
21 KASIM BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak. Ancak saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek. Yani Cumartesi ve Pazar günü market ve bakkallar saat 20.00'den sonra kapalı olacak.
BİM A101 ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLACAK?
Kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlara göre alışveriş merkezleri ve marketler hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak. Hafta sonu marketler saat 10:00'da açılacak ve saat 20:00'de kapanacak. Aynı şekilde bakkallar da hafta sonu bu saatler arasında açık olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde;
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.