Dayı – yeğen itiraf etti… Makbule Sarı cinayeti çözüldü mü? Makbule Sarı katili kimdir?

Makbule Sarı cinayeti çözüldü mü? Makbule Sarı katili kimdir sorusu gündem oldu. Domuz bağı ile ölüme terk edilen 74 yaşındaki yaşlı kadının ölümü gündem oldu. Ordu'da Makbule Sarı isimli yaşlı bir kadın feci şekilde öldürülmüştü. Jandarma ve polis ekip yaptığı geniş çaplı soruşturma sonucu, olayla ilgilisi olduğu düşünülen 2 şüpheli yakalandı.