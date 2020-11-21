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    • 22.11.2020 05:32
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    SON DAKİKA HABERİ: 'de 6,2 büyüklüğünde deprem

    SON DAKİKA HABERİ... ülkesi 'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik (), 20 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin orta kesimindeki Maule eyaletine bağlı Constitucion şehrinin 99 kilometre kuzey batısında denizde olduğunu açıkladı.

    AA
    Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem

    SON DAKİKA HABERİ... ülkesi 'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik (), 20 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin orta kesimindeki Maule eyaletine bağlı Constitucion şehrinin 99 kilometre kuzey batısında denizde olduğunu açıkladı.

    Şili basınındaki haberlere göre, ülkenin Coquimbo, Valparaiso, O'Higgins, Nuble, Bio Bio, La Araucania ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitana bölgelerinde de hissedilen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

    Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

    Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem