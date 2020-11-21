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    Geçtiğimiz hafta vefat eden gazeteci 'in annesi: Ahmet kendisini övmedi övünmedi

    AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalıl, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden gazeteci 'in Malatya'daki annesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kekeç'in annesi oğlunu "Hep doğrudan yanaydı. Kendisini övmedi, övünmedi" sözleriyle anlattı.

    Ahmet Kekeç'in annesi, oğlunu bu sözlerle anlattı

    Öznur Çalık beraberindeki partililerle birlikte hayatını kaybeden ar Ahmet Kekeç'in Malatya'nın Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesinde yaşayan annesi Fatma Kekeç'e (81) evinde taziye ziyaretinde bulundu.

    "AHMET KEKEÇ İLE AYNI MAHALLEDE BÜYÜDÜK"

    Öznur Çalık, Ahmet Kekeç ile aynı mahallede büyüdüklerini, uzun yıllara dayanan bir hukukunun ve dostluğunun bulunduğunu belirterek, "Fatma annem çok güzel bir evlat yetiştirmiş.

    Bizler Malatyalı kıymetli ve güzel bir insanı kaybettik. En zor zamanlarda dimdik duran, istikametinden şaşmayan, irade sahibi bir kalemdi. Cumhurbaşkanımızda Ahmet ağabeyi çok severdi. Allah rahmet eylesin" dedi.

    "KENDİSİNİ ÖVMEDİ, ÖVÜNMEDİ"
    Anne Fatma Kekeç ise, "Oğlum Ahmet doğruluktan hiç şaşmadı, hep doğrudan yanaydı. Kendisini övmedi, övünmedi. Evlat acısı çok zor.. Onun arkadaşları en çok kitaplardı, çoçukken de çok okurdu" diye konuştu. Ziyarette Ahmet Kekeç için dua edildi.

    Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Ahmet Kekeç, 14 Kasım'da hayatını kaybetmişti.
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