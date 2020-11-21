"KENDİSİNİ ÖVMEDİ, ÖVÜNMEDİ"

Anne Fatma Kekeç ise, "Oğlum Ahmet doğruluktan hiç şaşmadı, hep doğrudan yanaydı. Kendisini övmedi, övünmedi. Evlat acısı çok zor.. Onun arkadaşları en çok kitaplardı, çoçukken de çok okurdu" diye konuştu. Ziyarette Ahmet Kekeç için dua edildi.