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    • 19.11.2020 12:58
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    : Başkan Erdoğan'dan 'in mezarına ziyaret

    haberi... Başkan , Eyüpsultan Mezarlığına giderek geçtiğimiz gün hayatını kaybeden gazeteci 'in mezarını ziyaret etti.

    Başkan , İstanbul'a geldi. Erdoğan, Eyüp Sultan'a gelerek, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybederek defnedilen usta kalem 'in kabrini ziyaret etti.

    Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da eşlik etti.

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    KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
    Usta kalem Ahmet Kekeç, koronavirüse yakalanmış, durumunun ağırlaşması sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yoğun bakımda tedavi gören Kekeç'ten acı haber gelmişti. Kekeç, Eyüp Sultan'a defnedilmişti. Kekeç'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Ahmet Kekeç'in mezarına ziyaret