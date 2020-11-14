Gazeteci-yazar Ahmet Kekeç, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kekeç'in vefatının ardından sevenleri hem baş sağlığı dileklerini iletti hem de Kekeç'i anlattı. A Haber canlı yayınına bağlanan Sadık Albayrak da o isimlerden biriydi.

"BEYİN HÜCRELERİNİ SATARAK GEÇİNEN BİR ADAMDI"

Sadık Albayrak, Ahmet Kekeç'le ilgili şunları söyledi "Hepimizin başı sağ olsun. Şoktayım, çünkü ben ondan 20 yaş daha fazla yaşadım, ben 79 yaşındayım.Onu rahmet ve minnetle anıyorum. En son görüştüğümde bıyıkları siyah sakalları beyazdı. Şimdi resmine bakıyorum bembeyaz. O Beşiktaşlıydı. Ona takılırdım 'Ne Beşiktaşlısın ki bıyıkların siyah sakalların beyaz' derdim ve gülerdik. O öyle bir adam idi. Ahmet Kekeç, kim ne derse desin. Beyin hücrelerini satarak geçinen bir adamdı yani kalemiyle geçiniyordu.

"KÖKLÜ BİR GAZETEDEN TEKLİF GELDİĞİNDE ONA..."

Bizim köklü gazetelerimizden birinde yazarken başka bir gazeteden ona teklif geldi. 'Abi ne yapayım' diye sordu. 'Hemen kabul et' dedim. 'Niye?' dedi. 'Senin çalıştığın gazetenin Müslüman da öteki gavur mu? O halde git' dedim. Dürüst bir gazeteciydi.

"YAZILARI TAM HEDEFTEN VURURDU"

Son yıllarda şehri terk edip, insanlardan uzak Allah'a yakın olmak için 6-7 yaşlarında yaşadığım dünyayı 70'imden sonra yaşamak için ve gazeteler bana her geldiğinde Ahmet Kekeç'in yazısını okur, ondan sonra arar sağlık, dua dileklerimi ulaştırırdım. Solu da sağı da iyi bilirdi. Kimin nasıl vuracağını, kaypaklık yapacağını Star gazetesinde yazarken gördü ve gördük. Onun için haysiyetli ve onurlu bir yazar idi. Yazıları da tam hedeften vururdu. Kalemini son derece kıvrak ama istikrarlı bir şekilde kullanırdı. Ben onu rahmetle anıyorum, mekanı cennet olsun. Ailesine de baş sağlığı diliyorum. İslami camianın dürüst evlatlarının başı sağ olsun."