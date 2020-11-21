(Cristiano Ronaldo) Burada da şunu söylüyor: 'Yakın tarihte Anadolu'nun dört bir yanındaki kütüphanelere yüz binlerce kitap gönderdik. Elbette yeni basımını yaptığımız, özel hazırlanmış 'Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk' eserini de yanına ekledik. Fakat bu kadarını biz de beklemiyorduk.'"

"Neyi beklemiyormuş İstanbul Büyükşehir Belediyesi? Ronaldo'nun bu Nutuk kitabını alıp bu şekilde okuma zamanı diye atmış olduğu gerçek tweetinin yanında bunu atıyor. Şu koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelmiş olduğu durumu göz önüne getirmektedir. Sizin bu sosyal medya anlayışınız Erzurumlu Teyo pehlivana rahmet okutturuyor. Bu nedir böyle? Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hesabını ne hale getirdiniz?"

VOLKAN YILMAZ, EKREM İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, şunları söyledi:

"Yavuz Selim (Tuncer) kardeşimin az önce gündeme taşıdığı esasında benim de sosyal medyada zaman zaman gördüğüm ama 'Bu gerçek olamaz' diye üzerinde durmadığım bir konu. Gerçekten üzüldüm."

"Yavuz Selim (Tuncer) bey, Cristiano Ronaldo'nun bir paylaşımını gösterdi. Ben onun gerçek olmadığını, yani bir feyk hesap tarafından yapıldığını düşünürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gerçekten paylaşıldığını duydum."