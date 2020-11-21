Stajlar iptal mi? 12. sınıf meslek lisesi stajları ertelendi mi? Stajlar devam edecek mi?

Nasıl bir dönüşüm değişim olacak buna bakılacak, öğretmenlerimizle eğitimlerimiz var onu sürdüreceğiz, ara değerlendirmeler var. Veriler bize hangi seçeneği gösteriyorsa onu seçeriz. Biz öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tehlikeye atacak bir duruma sokmayız.

Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil, bunun için sınavları erteledik. Daha önce yapılan sınavlar geçerli olacak. 4 Ocak'ta okullar açıldığında hangi hafta neler yapılacak bakacağız. Salgının seyri belli değil, bizim oluşturduğumuz senaryoyu paylaşmak doğru değil. Şimdi verilere baktığımızda yıl sonuna kadar stajların da yapılmaması gerektiği konusunda ortak bir kanaat oluştu, karar alındı.

MEB'DEN KAYNAK DESTEĞİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "9'uncu sınıf öğrencilerimizi beceri temelli etkinliklerle desteklemeyi amaçlayan 2 bin 315 etkinlik kaynağı ve 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimize kazanım kavrama eksikliklerini telafi etmeye yönelik 350 etkinlikten oluşan iki farklı kaynağı bugün paylaştık." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kovid-19 salgını sürecinde öğrenme kayıplarını en aza indirgemek için öğrencilere kaynak desteği sunmaya devam ediyor. Bu kapsamdaki desteklerine bir yenisini daha ekleyen MEB, 9'uncu sınıfların ders çizelgelerinde bulunan derslerin alan, yaşam ve temel becerileri esas alan etkinlikleri içeren kaynakları Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişime açtı. Etkinlikler, derslerin öğretim programları esas alınarak hazırlandı. 9'uncu sınıflar için hazırlanan beceri temelli etkinlikler kaynağında Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce ve Almanca derslerine ait 2 bin 315 etkinlik bulunuyor.