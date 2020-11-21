



İŞTE AKSOY HAKKINDAKİ İDDİALAR

Menemen Belediyesi geçtiğimiz yıl Kasımpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi Sevgi Yolunda yenileme projesi hayata geçirdi. Proje kapsamında yer döşemesi, aydınlatma, taş döşeme işçiliği, peyzaj düzenlemesi yapıldı. İddiaya göre düzenleme kapsamında kullanılan malzemelerin alımı ve ihale süreci hukuksuz şekilde gerçekleştirildi. Savcılığa da intikal eden iddiaya göre düzenleme çalışması tamamlandıktan sonra işin yapımına ilişkin ihale yapıldı. Yapım ihalesini belediye personeli Neslihan Aydın Batok'un da ortağı olduğu, eşi Cem Batok'a ait şirket aldı. Böylece yasa ve yönetmelikler hiçe sayıldı.



31 MİLYON LİRALIK VURGUN

Bir usulsüzlük de çöp toplama işinde yaşandı. İddiaya göre Menemen Belediyesi, temizlik işlerinde kullanılmak üzere çöp araçları kiralama işlemini hukuka aykırı olarak gerçekleştirdi. Belediye 22 çöp kamyonunu 6 milyon TL'ye satın almak yerine kiralama yöntemini tercih etti. Böylece belediyenin kasasından 6 milyon lira yerine 45 aylığına 37 milyon TL çıktı. Böylece belediye 31 milyon lira zarara uğratıldı.











Aksoy'la ilgili suçlamalar bunlarla da sınırlı kalmadı. Aksoy, CHP Menemen İlçe Kongresinde yapmış olduğu konuşmada "Biz kim miyiz? Biz Kızıldere'de öldürülen Mahir'iz, biz kim miyiz? Biz Cirid'de Diyarbakır Cezaevinde ser verip sır vermeyen İbrahim'iz, biz kim miyiz? Biz 6 Mayıs 1972'de altındaki sehpayı kendisi itekleyip şehit düşen Deniz Gezmiş'iz..." ifadelerini kullandı. Aksoy hakkında terör propagandası yaptığı gerekçesi ile soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın halen devam ettiği öğrenildi.



EŞ DOST, AKRABALARA İMTİYAZ

Menemen Belediye Başkanı seçildikten sonra 400'den fazla işçiyi kapının önüne koyan Serdar Aksoy, boşalan kadrolara eş dost ve akrabalarını yerleştirmişti. Görev süresi boyunca çok sayıda skandala imza atan Aksoy son olarak güvenlik soruşturmasından geçemediği için işine son verdiği bir çalışanı belediye şirketi META SU üzerinden tekrar işe aldırmasıyla gündeme gelmişti. Pandemi kapsamında belediyeye 4,5 milyon Liralık usulsüz dezenfektan alımı yapması da bardağı taşıran son damla olmuştu.