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    • 21.11.2020 07:11
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    SON DAKİKA: 'da DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltında

    Son dakika haberine göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü () ekipleri, kentte 13 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon yapılan 20 adreste 18 şüpheli gözaltına alındı.

    DHA
    İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Uykuda yakalandılar

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne () bağlı polis ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 13 ilçede 20 adrese gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, polis baskın yapılan evlerde aramalar yaptı.




    Operasyon yapılan adreslerden biri ise Küçükçekmece'de bulunan 2 katlı bir binanın en üst katı oldu. Eve giren polisler arama yaparken, bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltında