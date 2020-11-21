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    • 21.11.2020 08:02
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    SON DAKİKA: merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu

    Son dakika haberine göre, merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Vatandaşlardan çaldıkları paralarla alan örgüt üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile şüphelilerin eğlence merkezlerinde dansöz oynattıkları videolara da el koyuldu.

    AA
    İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu

    merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

    Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bazı internet sitelerine giren vatandaşların cep telefonlarına casus yazılım yükleyen ve ulaştıkları bilgilerle kişilerin bankasındaki paraları başka hesaplara aktaran suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    İstanbul merkezli operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklanırken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    ÇALDIKLARI PARALARLA DANSÖZ OYNATMIŞLAR
    Vatandaşlardan çaldıkları paralarla alan örgüt üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile şüphelilerin eğlence merkezlerinde dansöz oynattıkları videolara da el koyuldu.

    Öte yandan ekipler, güvenli olmayan sitelerden uygulama indirmemeleri, mail ve telefonlarına gelen sahte linklere tıklanmaması yönünde vatandaşları uyardı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu