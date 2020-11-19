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    • 19.11.2020 13:25
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    Genel Başkanı 'nun avukatı 'ten yargı üyelerine tehdit!

    Her fırsatta kendilerini hukuktan ve adaletten yanaymış gibi gösteren ’de yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Genel Başkan ’nun avukatı olan ve ’ye yardımdan yargılanan , sosyal medya hesabından yargı mensuplarını açık açık tehdit etti. Çelik, CHP’li RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın ’sındaki kararları nedeniyle yargılanan yargıçların fotoğrafını paylaştığı twiti alıntılayarak, “Yakın zaman sonraki ! Erdoğan yargısının çoğu yargıcı da kameralara bakamayacak!” dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun avukatından yargı üyelerine tehdit!

    Genel Başkanı 'nun "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım", "kamu görevlisine alenen hakaret", "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan avukatı , sosyal medya aracılığıyla yargı üyelerine tehditte bulundu.

    CHP'li Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, twitter hesabından 'sındaki uygulamalar nedeniyle, 2. Dünya Savaşı sonrası yargılanan yargıçların fotoğrafıyla birlikte, "Yüzlerini kapatan bu insanlar kim biliyor musunuz? Nazi Almanya'sının yargıçları…" mesajı paylaştı.



    CHP'Lİ RTÜK ÜYESİNİ ALINTILADI
    Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik, CHP'li RTÜK üyesi Taşçı'nın attığı twiti alıntılayarak, "Yakın zaman sonraki . Erdoğan yargısının çoğu yargıcı da kameralara bakamayacak" ibareleriyle yargı mensuplarını açık açık tehdit etti. DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

    Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım", "kamu görevlisine alenen hakaret", "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. İstanbul 27. 'nde yargılanmasına başlanan Çelik'in dosyası eylemlerinin tamamının Ankara'da işlenmesi nedeniyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



    BYLOCK'ÇU HAKİM SAVCILARLA İRTİBATLI
    Çelik, hakkında düzenlenen iddianamede 'den kapatılan YARSAV'a 17 bin lira bağış yaptığı, YARSAV'ın FETÖ'den ceza alan eski başkanı ile 417 telefon irtibatının olduğu belirtildi. İddianameye göre FETÖ'den soruşturulan 54 kişiyle 'Olağanın ötesinde çok yoğun' irtibat kurdu. ByLock'cu hakim ve savcılarla da irtibatı saptanan Çelik'in, eski korgeneral Metin İyidil'i 'nde ziyarete giden ile 461 telefon görüşmesine ulaşıldı. Çelik'in, eski müfettişi Hamza Kaçar'la da irtibatı bulunuyor.

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    Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten yargı üyelerine tehdit!