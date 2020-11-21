Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 Zirvesine video konferans ile katıldı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:
"Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi.
Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız.
G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir.
Türkiye, Dünya Ticaret Örgütünün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir küresel ekonomik büyümeden ve refah paylaşımından yanadır.
Bugüne kadar G20 üyesi 15 ülkeye hibe yardımı yapmanın yanında, ülkemizden satın alma ve ihracat izinlerini de karşılamış bulunuyoruz."