Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 Zirvesine video konferans ile katıldı.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

"Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi.