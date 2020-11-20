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    • 20.11.2020 08:31
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    SON DAKİKA: i sonrası ev sahiplerinin yeni numarası ortaya çıktı!

    Son dakika haberine göre, 'de yaşanan ler sonrası evlerine kiracı bulamayan mal sahipleri ilginç bir sahtekarlığa imza attı. Evlerini kiralayabilmek için bina tarihleri ile oynayan ev sahipleri binaların yapım yılını değiştirerek vatandaşı kandırıyor. Mağdurlardan üniversite öğrencisi Meryem Akça: 15 ay önce oturmak için kiraladığı ev hakkındaki gerçeği öğrenince şoke oldu.

    Fırsatçıların yeni numarası ortaya çıktı!
    Büyük İstanbul i korkusu, kiracıları daha dikkatli olmaya sevk ederken, ev sahipleri de kirli bir oyuna başvurdu. Evlerini daha genç gösterip "güvenli konut algısı" oluşturmak isteyen ev sahiplerinin deprem sigortası yaptırırken de aynı oyunu sürdürdüğü ortaya çıktı.


    YALAN TARİH
    Bu durumun son mağduru ise Maltepe Altayçeşme Adalı Sokak'ta bulunan bir evi kiralayan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Meryem Akça oldu. Kardeşi ve okul arkadaşıyla birlikte 15 ay önce ev kiralayan Akça'nın yaşadığı olay bu kadarına da pes dedirtti. İnternette yer alan ev ilanlarını tarayan Akça, 2000 senesinden önce yapılan tüm binaları eleyerek yaşadığı evi kiraladı.


    DEPREM SİGORTASI DA YANLIŞ
    Genç ve deprem sigortalı bir evde yaşadığı için kendini oldukça güvende hisseden genç kızın tüm dünyası, kapıcının "Ekipler gelecek binaya sağlamlık kontrolü yapacaklar" demesiyle alt üst oldu. AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, binanın 2000 yılında değil, 1987 yılında yapıldığı, deprem sigortasının tarihinin ise doğru yazılmadığı ortaya çıktı.


    BİLGİLER DOĞRU DEĞİL
    Yeni Şafak'ın haberine göre; İnternete verilen kiralık daire ilanında binanın 2000 yılından sonra inşa edildiği bilgisi yer alırken, doğru olmayan bilgilerin yer aldığı DASK raporu ise Akça'ya emlakçı tarafından gösterildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İzmir depremi sonrası ev sahiplerinin yeni numarası ortaya çıktı!