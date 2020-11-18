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    • 18.11.2020 21:44
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    Son dakika: 'dan e karşı açıklaması

    Son dakika haberi... 'dan aşı açıklaması geldi. Koca açıklamasında, "'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı." ifadelerine yer verdi. e karşı geliştirilen ya ilişkin de açıklama yapan Koca, "Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur." dedi.

    Bakan Koca'dan aşı açıklaması

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüse karşı gelişitirilen yerli aşı ve grip aşısına ilişkin açıklama geldi.

    Koca açıklamasında, "Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı." ifadelerine yer verdi.

    Pfizer (aşı) ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var.

    Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur.

    Detaylar gelecek...
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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüse karşı yerli aşı açıklaması