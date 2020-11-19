Yoğun bakın (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, artan COVİD-19 vaka sayılarına karşı uyardı: Yoğun bakım doluluk oranımız Nisan ayındakinden kat kat fazla. En çok aile içi ve sosyal alanlardaki bulaşıcılık hastalığı yaydı. Yoğun bakım ünitelerimizin kilitlenmemesi gerekiyor. Yoğun bakıma gidecek hasta sayısını, yatacak hasta sayısını minimize etmemiz gerekiyor ki sağlık sistemi kilitlenmesin.
VEFAT SAYISI 116'YA ÇIKTI
Türkiye'de dün 4 bin 215 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Ağır hasta sayısı 3 bin 742 oldu. 116 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 592 kişi ise iyileşti.
ONURLU MESAJ
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, COVİD-19 nedeniyle yaşamını yitiren ilk sağlık çalışanıydı. Çin'den getirilen Coronavirüs ilacı, ilk kendisinde uygulandı. Oğlu Onur Taşçıoğlu da geçtiğimiz gün COVİD-19'a yakalandı. Sosyal medyadan "Kim derdi ki Çin'den babam için getirilen ilacı ben de kullanacağım" paylaşımı yaptı.
ADAM OLACAK ÇOCUK
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, eşi Dr. Ölem Türeci ile COVİD-19'a karşı aşı geliştirmeyi başardı. Prof. Dr. Şahin'in şimdi de çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. İskenderun'da çekilen fotoğrafta 2 yaşındaki Uğur'un yanında annesi Kadriye Şahin vardı...
1 MİLYON DOZ AŞI GELEBİLİR
Sağlık Bakanı Koca, Pfizer'in aşısının Aralık ayına yetişme ihtimalinin zayıf göründüğünü söyledi. Koca, "Eğer yetişirse Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona kadar olması şeklinde görüşmelerimiz var. Yerli aşının devreye girmesi ise Nisan'ı bulur. Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz. Bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak" ifadelerini kullandı
AHRUPA
COVİD-19, şimdiye kadar 1 milyon 343 bin 379 kişiyi hayattan kopardı. Vaka sayısının artışa geçtiği Avrupa'da yeni tedbirler alındı. Kafe ve restoranlar kapatıldı. Sokağa çıkma yasağı uygulandı. Almanya'da ise ortalık karıştı! Vatandaşlar yasakları protesto etmek için sokağa çıktı