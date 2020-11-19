Yoğun bakın (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

1 MİLYON DOZ AŞI GELEBİLİR

Sağlık Bakanı Koca, Pfizer'in aşısının Aralık ayına yetişme ihtimalinin zayıf göründüğünü söyledi. Koca, "Eğer yetişirse Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona kadar olması şeklinde görüşmelerimiz var. Yerli aşının devreye girmesi ise Nisan'ı bulur. Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz. Bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak" ifadelerini kullandı

AHRUPA

COVİD-19, şimdiye kadar 1 milyon 343 bin 379 kişiyi hayattan kopardı. Vaka sayısının artışa geçtiği Avrupa'da yeni tedbirler alındı. Kafe ve restoranlar kapatıldı. Sokağa çıkma yasağı uygulandı. Almanya'da ise ortalık karıştı! Vatandaşlar yasakları protesto etmek için sokağa çıktı