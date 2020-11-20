Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi yapıyoruz. Bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz. Devlet olarak tüm imkanları seferber ederek üretimi, ihracatı, ticareti, istihdamı ayakta tutuyoruz. Ekonomik sıkıntıları iş birliği ve dayanışmayla aşarak hedeflerimize ulaşabiliriz. Bunun için hepimize düşen görevler var.