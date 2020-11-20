Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 475 baz puan artırılarak yüzde 10.25'ten 15'e yükseltildi. Ayrıca, sadeleşme yolunda önemli bir adım atılarak, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verildi. Bu faiz oranının parasal duruş için tek gösterge niteliğinde olacağına dikkat çekildi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. Karar öncesi 7.70 lira olan dolar, kararın ardından 7.51 liraya, 9.12 lira olan euro ise 8.89 liraya kadar geriledi. Borsa İstanbul'da da BIST- 100 Endeksi, 1.281 puandan 1.325 puan seviyesine kadar yükseldi.

UZMANLAR NE DEDİ?

● İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESI PROF. DR. SEFER ŞENER: Sadeleşme döviz üzerinde ciddi bir etki doğuracak. Enflasyona da olumlu katkı yapacaktır.

● SABAH GAZETESİ YAZARI PROF. DR. KEREM ALKIN: Atılan adımlar enflasyonun tek haneli rakamlara gelmesine katkı sağlayacak.

● REİS ÜNIVERSITESI REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. ERHAN ARSLANOĞLU: Merkez Bankası piyasaların önüne geçmeyi başardı.

● EKONOMİST HALUK BÜRÜMCEKÇİ: TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda karar verdi. Bu TL açısından olumlu bir gelişme.

● EKONOMİST GİZEM ÖZTOK ALTINSAÇ: Sadeleşmeyi çok olumlu buluyorum. Enflasyonla mücadelede doğru adım.

● DENİZ YATIRIM STRATEJI BÖLÜM MÜDÜRÜ ORKUN GÖDEK: Ülke risk primindeki azalış eğiliminin devam etmesini bekliyoruz.

● EKONOMİST FERHAT YÜKSELTÜRK: Öngörülebilirlik açısından kıymetli ve değerli bir karar alındı. TL üzerindeki dalgalanma azalacak.