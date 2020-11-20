Merkez Bankası'nın faiz artırması sonrası bankalardaki mevduat faiz oranları da değişecek
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 475 baz puanlık faiz artırımı vatandaşın bankada olan parasına da yansıyacak. Peki bankada parası olan vatandaş bu faiz kararından nasıl etkilenecek? İşte cevabı...
20.11.2020 11:50
- Son Güncelleme: 20.11.2020 11:50
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunun Ekonomist Enver Erkan milliyet.com.tr'ye şu değerlendirmelerde bulundu: " Merkez Bankası, politika faizini 475 baz puan artışla %15 seviyesine getirirken, 1 haftalık repo oranını artık tek fonlama oranı olarak tesis etti ve piyasa faizlerinde faiz koridorunun veya GLP'nin yarattığı oynaklığa son vermiş oldu.
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