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Merkez Bankası'nın faiz artırması sonrası bankalardaki mevduat faiz oranları da değişecek

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 475 baz puanlık faiz artırımı vatandaşın bankada olan parasına da yansıyacak. Peki bankada parası olan vatandaş bu faiz kararından nasıl etkilenecek? İşte cevabı...

20.11.2020 11:50 - Son Güncelleme: 20.11.2020 11:50
Merkez Bankası'nın faiz artırması sonrası bankalardaki mevduat faiz oranları da değişecek

Merkez Bankası, son toplantısında 10,25 olan politika faiz oranını 475 baz puan artırarak 15'e yükseltti. Buna göre vatandaşın bankada olan parasının getiri oranı da değişecek.

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Merkez Bankası'nın faiz artırması sonrası bankalardaki mevduat faiz oranları da değişecek

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunun Ekonomist Enver Erkan milliyet.com.tr'ye şu değerlendirmelerde bulundu: " Merkez Bankası, politika faizini 475 baz puan artışla %15 seviyesine getirirken, 1 haftalık repo oranını artık tek fonlama oranı olarak tesis etti ve piyasa faizlerinde faiz koridorunun veya GLP'nin yarattığı oynaklığa son vermiş oldu.

Merkez Bankası'nın faiz artırması sonrası bankalardaki mevduat faiz oranları da değişecek

Merkez Bankası'nın faizi %15 yapmasının aslında bankaların kaynak maliyetine bir önceki güne göre marjinal bir etkisi yok, çünkü geçerli olan faiz zaten %14,8'di. Dolayısıyla fiili artış aslında sadece 20 baz puan civarında oldu.

Merkez Bankası'nın faiz artırması sonrası bankalardaki mevduat faiz oranları da değişecek

Bankaların kaynak maliyetini asıl artıran unsur, bundan önceki süreçte Merkez Bankası'nın ucuz fonlama kanallarını kısarak bankaları en pahalı borç verme oranı olan GLP'ye yöneltmesiyle her gün artan ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiydi.

Merkez Bankası'nın faiz artırması sonrası bankalardaki mevduat faiz oranları da değişecek

Mevduat faizleri anlamında, enflasyona karşı pozitif reel getiri oluşturan MB faizi %15 geçerli ve referans alınan oran olacaktır.

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