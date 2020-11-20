Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca tepesindeki TV ve radyo verici kulelerinin kaldırılma çalışmalarını helikopterden inceledi.
PEKCAN'IN ANNESİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Başkan Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nın ardından, yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci'nin cenaze törenine katıldı.
ÇAMLICA TEPESİNDEKİ ÇALIŞMALARI DENETLEDİ
Buradan helikopterle hareket eden Erdoğan, Çamlıca tepesindeki TV ve radyo verici kulelerinin kaldırılma çalışmalarını havadan denetledi.