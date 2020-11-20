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    • 20.11.2020 16:05
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    SON DAKİKA: Başkan , tepesindeki çalışmaları helikopterden inceledi

    Son dakika: Başkan , TÜYAP Fuar ve 'ndeki 18. MÜSİAD EXPO 'nın ardından 'ın annesinin cenaze törenine katıldı. Buradan helikopterle hareket eden Erdoğan, tepesindeki TV ve radyo kulelerinin kaldırılma çalışmalarını havan denetledi.

    Başkan Erdoğan, oradaki çalışmaları havadan denetledi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca tepesindeki TV ve radyo verici kulelerinin kaldırılma çalışmalarını helikopterden inceledi.

    PEKCAN'IN ANNESİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
    Başkan Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nın ardından, yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci'nin cenaze törenine katıldı.

    ÇAMLICA TEPESİNDEKİ ÇALIŞMALARI DENETLEDİ
    Buradan helikopterle hareket eden Erdoğan, Çamlıca tepesindeki TV ve radyo verici kulelerinin kaldırılma çalışmalarını havadan denetledi.

    Başkan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca tepesindeki çalışmaları helikopterden inceledi