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    • 19.11.2020 13:38
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    saldırganları DHKP/C’li ve 'in cezası belli oldu

    girişinde Meclis personelini rehin almaya çalışırken yakalanan DHKP-C'li 23 yıl 42 ay, 22 yıl 42 ay hapse mahkum edildi.

    14 Mayıs 2019'da 'ye girmeye çalışırken güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen DHKP/C'liler ve , yargılandıkları davada 22 yıl 42'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.



    TANAL İTİRAF ETTİ: ERKEK OLANLA GÖRÜŞTÜM
    ve İstanbul Milletvekili 'dan, iki DHKP-C'li teröristin kendi izniyle Meclise girmeye çalışmasıyla ilgili itiraf gibi savunma gelmişti. Tanal, DHKP-C teröristlerinden erkek olanı Mulla Zincir'le TBMM'deki makamında görüştüğünü doğruladı.


    Mulla Zincir ve Eylem Yücel isimli iki şahsın önceki gün saat 14.50'de 'Mahmut Tanal'la görüşeceğiz' diyerek içeri girmek istediğini belirten Tanal, sözkonusu kişileri kesinlikle tanımadığını ileri sürdü. Tanal'ın, "Tanınan bir milletvekiliyim. En fazla kartvizit basan, dağıtan, en fazla ziyaretçisi olan milletvekiliyim" ifadeleri dikkat çekti. Tanal, "Kadın şahısla hiç görüşmedim. Bize gelen Mulla Zincir isimli erkek şahıstır" dedi. DHKP-C'li teröristin 'Fransa'dan geldiğini, önceki yıllarda yurtdışına çıkış yasağı konulduğunu, yurtdışına çıkamadığını, sorunun çözümü için nasıl bir yol izlemesi gerektiği'ni sorduğunu kendisinin de,'Hukukçuya gideceksin' dediğini belirtti.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Tanal'ı ilginç ifadelerle savunmuştu. Özkoç "Bir günde 3 bin kişi içeriye girmiş. 3 bin kişinin ne suçla arandığını hiçbir milletvekili bilmez. Koruma müdürü ile konuştum 'GBT'den göremediniz mi bu adamın arandığını' dedim. 'Aranıyor olsaydı görürdük. Kişiye özel araştırmazsak GBT'den görmek mümkün değil' dedi" diye konuşmuştu.

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    Haberler Güncel TBMM saldırganları DHKP/C’li Mulla Zincir ve Eylem Yücel'in cezası belli oldu