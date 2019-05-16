Ankara'da önceki gün saat 15.00'te CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret edeceklerini söyleyen Mulla Zincir ve Eylem Yücel, ucuna jilet bantlanan kurşun kalem ile Meclis çalışanına saldırdı. DHKP-C'li olduğu belirlenen Mulla Zincir ve Eylem Yücel, etkisiz hale getirildi. Şüphelilerin üst aramasında bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına jilet bantlanmış kalem ele geçirildi.Teröristlerin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı. Zincir'in 5, Yücel'in de 13 açık ceza dava dosyası bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili açıklama yapan Mahmut Tanal, "Mulla Zincir'le 5 dakika görüştüm. Kendisini tanımam, hiç görmedim. Yurt dışına çıkamadığını söyledi. Yardım istedi. Odam kalabalıktı. Danışman ve avukatlar vardı. O anda yanında olduğu belirlenen kesici aletle beni öldürebilirdi. Asıl hedef bendim. Ama fırsat bulamadı" dedi.