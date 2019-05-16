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'de terör zinciri!

’de CHP’li vekil Tanal ile görüşen DHKP-C’li Mulla Zincir, kadın terörist Eylem Yücel ile ikinci kez içeriye girmek isterken yakalandı. Tanal, “Asıl hedef bendim” açıklamasını yaptı.

Terör zinciri!
Ankara'da önceki gün saat 15.00'te CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret edeceklerini söyleyen Mulla Zincir ve Eylem Yücel, ucuna jilet bantlanan kurşun kalem ile Meclis çalışanına saldırdı. DHKP-C'li olduğu belirlenen Mulla Zincir ve Eylem Yücel, etkisiz hale getirildi. Şüphelilerin üst aramasında bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına jilet bantlanmış kalem ele geçirildi.



5 DAKİKA!
Teröristlerin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı. Zincir'in 5, Yücel'in de 13 açık ceza dava dosyası bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili açıklama yapan Mahmut Tanal, "Mulla Zincir'le 5 dakika görüştüm. Kendisini tanımam, hiç görmedim. Yurt dışına çıkamadığını söyledi. Yardım istedi. Odam kalabalıktı. Danışman ve avukatlar vardı. O anda yanında olduğu belirlenen kesici aletle beni öldürebilirdi. Asıl hedef bendim. Ama fırsat bulamadı" dedi.

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