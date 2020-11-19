"UKOME toplantısında tarihi bir karar alındı." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzun süren görüşmelerin ardından D-100 kara yolu şehirlerarası yolcu taşımacılığına kapatıldı. Kararın ardından hiçbir firma şehirlerarası yolcu taşımacılığı için D-100 kara yolunu kullanamayacak. Toplantıda iki üniversiteden konu ile ilgili istenen raporlar okundu.