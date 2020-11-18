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    • 18.11.2020 19:07
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Kasım koronavirüs sayılarını duyurdu | Kovid-19 tablosu

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 18 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 811 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu, 116 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 18 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 811 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu, 116 kişi hayatını kaybetti.

    "AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin." ifadelerine yer verdi.

    17 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    16 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    14 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    13 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    12 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Kasım koronavirüs sayılarını duyurdu | Kovid-19 tablosu