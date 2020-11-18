SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Kasım koronavirüs sayılarını duyurdu | Kovid-19 tablosu

"AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin." ifadelerine yer verdi.